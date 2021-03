141 Corona-Neuinfektionen im Saarland

Ein Abstrichstäbchen wird in einer ambulanten Corona-Test-Einrichtung gehalten. Foto: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Saarbrücken Im Saarland sind innerhalb eines Tages 141 neue Corona-Fälle gemeldet worden. Die Zahl der Todesfälle, die mit dem Virus in Verbindung gebracht werden, lag weiterhin bei insgesamt 927, wie das Gesundheitsministerium am Dienstag in Saarbrücken mitteilte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Als aktuell infiziert gelten demnach 1234 Menschen (Stand 16.00 Uhr). In Krankenhäusern lagen 126 Covid-19-Patienten, 33 davon auf Intensivstationen. Seit Beginn der Pandemie vor rund einem Jahr wurden im Saarland insgesamt 30 273 Infektionen registriert.

Die Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100 000 Einwohner, betrug dem Ministerium zufolge landesweit 61,7 nach 58,9 am Vortag. Den höchsten Wert wies der Kreis Neunkirchen mit 79,2 auf, den niedrigsten der Kreis Merzig-Wadern mit 46,4.