Beim Zusammenstoß eines Autos mit einer Straßenbahn ist am Freitag in Saarbrücken ein Schaden von rund 15 000 Euro entstanden. Eine 15 Jahre alte Jugendliche, die in der Bahn saß, erlitt nach Angaben der Polizei eine leichte Verletzung. dpa