15 000 vermeintliche Lotto-Gewinner

Ein Gewinnversprechen im Lotto hatten am (vergangenen) Mittwoch rund 15 000 Glücksspieler in Rheinland-Pfalz und Berlin - doch nur für kurze Zeit. Ein Fehler im Computersystem hatte dazu geführt, dass die vermeintlichen Glückspilze eine Gewinnbenachrichtigung per Mail erhielten, wie ein Sprecher von Lotto Rheinland-Pfalz in Koblenz mitteilte. dpa