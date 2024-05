Prozess 15 Jahre Freiheitsstrafe für Sexualstraftäter wegen Mordes

Für das Landgericht Saarbrücken bestand am Mittwoch kein Zweifel: Ein 61-jähriger mehrfach vorbestrafter Sexualstraftäter hat im September eine 69 Jahre alte Rentnerin, die mit ihrem E-Bike unterwegs war, auf einem Radweg bei Neunkirchen vergewaltigt, erwürgt und anschließend in einen Bach geworfen. Dort war sie erst zwei Tage später gefunden worden. Unter anderem wegen Mordes in Tateinheit mit Vergewaltigung mit Todesfolge verurteilte ihn die Kammer zu 15 Jahren Freiheitsstrafe. Zudem sah es bei sechs vorangegangenen Fällen die Anklagevorwürfe wegen sexueller Belästigung und Körperverletzung in Tateinheit mit Bedrohung erwiesen an. Opfer waren damals Kolleginnen in einer Bäckerei und eine Spaziergängerin gewesen.