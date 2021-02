150 000 Euro Schaden bei Dachstuhlbrand in Wohnhaus

Ein Streifenwagen mit Blaulicht. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Archivbild

Schiffweiler Bei einem Dachstuhlbrand in Schiffweiler (Landkreis Neunkirchen) ist laut Polizei ein Schaden von rund 150 000 Euro entstanden. Das Wohnhaus sei einsturzgefährdet, teilte die Polizei am Sonntag mit. Verletzt wurde bei dem Brand am späten Samstagabend demnach niemand.

Zuvor hatte der Saarländische Rundfunk davon berichtet.

Die Bewohner des dreigeschossigen Hauses im Stadtteil Heiligenwald seien dank eines Brandmelders auf das Feuer aufmerksam geworden und hätten das Anwesen selbstständig verlassen. Nach ersten Erkenntnissen sei es in dem zum Wohnbereich ausgebauten Dachstuhl zu dem Brand gekommen. Man gehe von einem technischen Defekt als Ursache aus, teilte die Polizei mit. Brandursachenermittler des Landeskriminalamtes sollen den Vorfall in den kommenden Tagen untersuchen.