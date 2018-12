später lesen 16-Jährige angefahren und tödlich verletzt Teilen

Eine 16-Jährige ist in Niederfell (Kreis Mayen-Koblenz) von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden. Die Fußgängerin habe am Mittwochabend versucht, die Bundesstraße 49 an einer Bushaltestelle an der Moselgoldbrücke zu überqueren, teilte die Polizei in Koblenz mit. dpa