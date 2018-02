16-Jährige nach Autounfall in Lebensgefahr

Nach einem Autounfall im Landkreis Bad Kreuznach schwebt eine 16-Jährige in Lebensgefahr. Ihr Zustand war am frühen Samstagmorgen äußerst kritisch, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Der 17-jährige Fahrer blieb nach ersten Informationen unverletzt. dpa

Das Auto kam am späten Freitagabend aus ungeklärter Ursache zwischen Guldental und Langenlonsheim von einer Landstraße ab, fuhr in einen Bewässerungsgraben und prallte dort gegen ein Betonrohr. Von der Wucht des Aufpralls überschlug sich das Fahrzeug, die 16-Jährige wurde schwer am Kopf verletzt. Ein Rettungshubschrauber brachte sie in die Uniklinik Mainz.

Ob der 17-Jährige zumindest eine Führerscheinprüfung absolviert hat und damit berechtigt wäre, mit eingetragenen Begleitpersonen zu fahren, war zunächst unklar, wie ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur sagte. Sollte dies nicht zutreffen, habe er sich mit der Autofahrt strafbar gemacht. Andernfalls handele es sich bei der Nutzung des Fahrzeugs um eine Ordnungswidrigkeit.

Polizeimeldung