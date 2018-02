16-Jährige stirbt nach Autounfall: Fahrer ohne Führerschein

Nach einem Autounfall im Landkreis Bad Kreuznach schwebt eine 16-Jährige in Lebensgefahr. Ihr Zustand war am frühen Samstagmorgen äußerst kritisch, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Der 17-jährige Fahrer blieb nach ersten Informationen unverletzt. dpa

Ein 17-jähriger Autofahrer ohne Führerschein hat im Kreis Bad Kreuznach einen Unfall verursacht, bei dem seine 16 Jahre alte Beifahrerin ums Leben gekommen ist. Nach Polizeiangaben vom Samstag war das Auto am späten Freitagabend aus ungeklärter Ursache zwischen Guldental und Langenlonsheim von einer Landstraße abgekommen, in einen Bewässerungsgraben gefahren und dort gegen ein Betonrohr geprallt. Wegen der Wucht des Aufpralls überschlug sich das Fahrzeug, die 16-Jährige erlitt eine lebensgefährliche Kopfverletzung. Ein Rettungshubschrauber brachte sie in die Uniklinik Mainz, wo sie am Samstagmorgen ihren Verletzungen erlag.

Der Fahrer wurde entgegen ersten Informationen schwer verletzt. Er brach sich am rechten Fuß den inneren Knöchel und wurde ins Krankenhaus gebracht, wo er nach Angaben eines Polizeisprechers am Sonntag operiert werden soll. Der Jugendliche, der nach Angaben des Beamten keinen Führerschein hat, muss sich auf Ermittlungen wegen fahrlässiger Tötung einstellen. Nach Angaben des Sprechers wurde ein Gutachter eingeschaltet. Wem das Auto gehört, wollte der Beamte nicht sagen. Es sei aber nicht gestohlen.

Neue Erkenntnisse zum Unfallhergang lagen bis zum Samstagnachmittag nicht vor. Die Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft dauerten an, hieß es.

