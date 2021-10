16-Jähriger liefert sich rasante Verfolgungsjagd mit Polizei

Ein Streifenwagen der Polizei steht mit eingeschaltetem Blaulicht auf der Straße. Foto: Carsten Rehder/dpa/Illustration

Riegelsberg Ein 16-jähriger Rollerfahrer ist mit halsbrecherischer Fahrweise in Riegelsberg vor der Polizei geflüchtet und hat andere Autofahrer gefährdet. Eine Polizeistreife wurde am Samstagabend auf den Motorrollerfahrer aufmerksam, weil dieser viel zu schnell unterwegs gewesen sei, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Die Aufforderung durch die Beamten, anzuhalten, um eine Kontrolle durchzuführen, habe der 16-Jährige ignoriert. Stattdessen habe er Gas gegeben und sei teils mit über 70 Stundenkilometern vor dem Streifenwagen geflüchtet. Zeitweise habe er sogar das Licht ausgeschaltet, um von den Beamten nicht mehr gesehen zu werden.

Während seines Fluchtmanövers sei er an einer Kreuzung ungebremst über eine rote Ampel gefahren. Zwei Autofahrer mussten daraufhin eine Vollbremsung hinlegen, um den Zusammenstoß mit dem Roller zu verhindern, wie die Polizei weiter berichtete. Der Jugendliche sei davon unbeirrt weiter in Richtung Walpershofen gefahren, wo ein weiterer Autofahrer ebenfalls scharf abbremsen musste, um einen Zusammenprall zu vermeiden.

Schließlich habe der der 16-Jährige seinen Roller auf Wege gelenkt, die mit dem Auto nicht befahrbar seien und die Beamten hätten den Flüchtigen aus den Augen verloren. Anhand des Kennzeichens konnte die Polizei den Rollerfahrer aber ausfindig machen. Die Beamten stellten den Roller des Jugendlichen sicher. Der 16-Jährige wurde unter anderem wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Straßenverkehrsgefährdung angezeigt.