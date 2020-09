16-Jähriger nimmt bei Kontrolle Polizisten in Schwitzkasten

Ein Fahrzeug der Polizei ist mit Blaulicht im Einsatz. Foto: Jens Wolf/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Bad Kreuznach Bei einer Polizeikontrolle in Bad Kreuznach soll ein 16-Jähriger in der Nacht zum Freitag einen Beamten in den Schwitzkasten genommen und ihn leicht verletzt haben. Wie die Polizei mitteilte, habe der Jugendliche zunächst in die Richtung einer Polizeibeamtin geschlagen, bevor er deren Kollegen angriff.

