17-Jährige in Sankt Augustin getötet: Urteil erwartet

Türgriffe in Form von Paragraphen-Symbolen an den Eingangstüren zum Landgericht Bonn. Foto: Henning Kaiser/Archivbild.

Bonn Im Mordprozess um den Tod einer 17-Jährigen in einer städtischen Unterkunft in Sankt Augustin will das Landgericht Bonn heute sein Urteil sprechen. Wegen des jugendlichen Alters des angeklagten Deutsch-Kenianers findet das Verfahren seit dem zweiten Prozesstag unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

Dem wohl 17-Jährigen wird vorgeworfen, eine gleichaltrige Schülerin in der Nacht zum 1. Dezember 2018 in seinem Zimmer in der Obdachlosenunterkunft vergewaltigt und anschließend zur Vertuschung erstickt zu haben. Die 17-Jährige, die aus Unkel im benachbarten Rheinland-Pfalz stammte, hatte der Angeklagte tags zuvor in Bonn kennengelernt. In der Nacht begleitete sie ihn in seine Unterkunft, nachdem sie den letzten Zug nach Hause verpasst hatte.