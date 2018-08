später lesen 17-Jähriger in der Mosel untergegangen und vermisst Teilen

Ein 17-Jähriger ist am Dienstag bei Zeltingen-Rachtig (Kreis Bernkastel-Wittlich) in die Mosel gegangen und wird seither vermisst. Wie ein Polizeisprecher am Mittwochmorgen sagte, wurde noch am Dienstagabend nach dem Jugendlichen gesucht, die Suche aber schließlich erfolglos abgebrochen. dpa