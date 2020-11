17-Jähriger mit vorläufigem Führerschein baut Unfall

Piesport Ein 17-Jähriger mit einem vorläufigen Führerschein hat in Piesport (Landkreis Bernkastel-Wittlich) einen Unfall verursacht und ist anschließend geflüchtet. Der junge Mann sei am Freitag alleine mit seinem Auto unterwegs gewesen und habe an einer Kreuzung einem Motorradfahrer die Vorfahrt genommen, teilte die Polizei mit.

