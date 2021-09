17-Jähriger Motorradfahrer stirbt nach Unfall auf B9

Blaulicht und der Hinweis „Unfall“ leuchten auf dem Dach eines Polizeiwagens. Foto: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Mülheim-Kärlich Ein 17 Jahre alter Motorradfahrer ist nach einem Unfall auf der Bundesstraße 9 nahe Koblenz gestorben. Seine gleichaltrige Sozia wurde schwer verletzt, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Nach bisherigem Ermittlungsstand sei der junge Fahrer am Mittwochnachmittag vom rechten auf den linken Fahrstreifen gewechselt und dabei mit einem Pkw in Berührung gekommen.

Der Motorradfahrer und seine Sozia kamen zu Fall, wie es hieß. Nach der Erstversorgung wurde der junge Mann in ein Krankenhaus gebracht, wo er seinen schweren Verletzungen erlag. Die 17-jährige Sozia kam ebenfalls in ein Krankenhaus.