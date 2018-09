später lesen 17-Jähriger stürzt mit Motorrad: Hubschrauber im Einsatz Teilen

Ein 17-jähriger Motorradfahrer hat sich bei einem Sturz in Gemünden im Rhein-Hunsrück-Kreis schwer verletzt. Der Jugendliche verlor am Sonntagabend auf abschüssiger Strecke die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam in einer Kurve von der Straße ab, wie die Polizei am Montag mitteilte. dpa