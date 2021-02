17 neue Corona-Fälle im Saarland

Saarbrücken Im Saarland sind binnen eines Tages 17 Corona-Neuinfektionen gemeldet worden. Damit liege die Gesamtzahl der seit Beginn der Pandemie bestätigten Fälle bei 27 607, teilte das Gesundheitsministerium am Sonntag in Saarbrücken mit.

Am Sonntag sind die Corona-Fallzahlen meist niedriger, unter anderem weil am Wochenende weniger getestet wird.

Mittlerweile gibt es im Saarland insgesamt 824 Todesfälle, die mit dem Erreger in Verbindung gebracht werden. Das war ein Fall mehr als am Vortag. Die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100 000 Einwohner, lag bei 71,9.