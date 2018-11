später lesen 17 Schüler und ein Lehrer nach Übelkeit im Krankenhaus Teilen

Weil sie während des Unterrichts über Übelkeit geklagt haben, sind 17 Schüler und ihr Lehrer in Neuwied vorübergehend in ein Krankenhaus gebracht worden. Wie ein Sprecher der Polizei am Freitag sagte, soll ein Schüler vermutlich vor dem Unterricht am Donnerstagmittag Reizgas in den Klassenraum gesprüht haben. dpa