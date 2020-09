171 000 Kinder in Rheinland-Pfalz in Tagesbetreuung

Kinderhände und ein Regenbogen sind an einer Kita zu sehen. Foto: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Bad Ems Die Zahl der Kinder in Rheinland-Pfalz bis 14 Jahren, die in einer Tagesbetreuung untergebracht sind, ist leicht gestiegen. Es waren im März rund 171 000 Jungen und Mädchen und damit 2,1 Prozent mehr als im Vorjahr, teilte das Statistische Landesamt am Freitag in Bad Ems mit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Im Vergleich der vergangenen zehn Jahre stieg die Zahl der betreuten Kinder somit um rund 21 Prozent.