Kriminalität 18-Jährigen bedroht, verschleppt und bestohlen

Drei Jugendliche sollen einen 18-Jährigen in Ludwigshafen an einer Haltestelle mit einer Schusswaffe bedroht, ihn in ein Auto gezwungen und ausgeraubt haben. Die beiden 16 und 17 Jahre alten Verdächtigen sollen den jungen Mann am Dienstag gezwungen haben, in das von einem weiteren 18-Jährigen gefahrene Auto einzusteigen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Während der Fahrt hätten sie ihr Opfer demnach weiter mit der Waffe und einer Machete bedroht, sie sollen den 18-Jährigen gefesselt und ihm unter anderem Bargeld und Kopfhörer abgenommen haben.