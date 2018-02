später lesen 18-jähriger Afghane bei Messer-Angriff schwer verletzt FOTO: Jens Büttner FOTO: Jens Büttner Teilen

Twittern

Teilen



Ein 18 Jahre alter Mann ist in der Nähe des Saarbrücker Hauptbahnhofs niedergestochen worden. Er kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus, wie die Polizei in Saarbrücken am Samstag mitteilte. Nach ersten Ermittlungen soll der junge Afghane am Freitagabend eine Gruppe von Männern zur Rede gestellt haben, die zuvor seinen Freund zusammengeschlagen haben soll. Dabei sei aus der Gruppe ein junger Syrer mit einem Messer auf ihn losgegangen. Von dem Täter fehlte zunächst jede Spur. Der zuvor verprügelte Freund erlitt leichte Verletzungen. dpa