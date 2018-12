später lesen 18-jähriger Autofahrer fährt auf Gegenfahrbahn: Verletzte FOTO: Nicolas Armer FOTO: Nicolas Armer Teilen

Bei einem Autounfall in Bendorf (Kreis Mayen-Koblenz)sind vier Personen verletzt worden. Ein 18-Jähriger sei am Donnerstagabend auf der Landstraße 307 von Höhr-Grenzhausen nach Bendorf unterwegs gewesen, teilte die Polizei am Freitag mit. dpa