18-Jähriger bei Messerangriff am Hals verletzt

Saarbrücken Bei einer Auseinandersetzung mehrerer Beteiligter ist am Freitagabend in Saarbrücken ein 18-Jähriger mit einem Messer am Hals verletzt worden. Gegen 21.30 Uhr sei es an der Johanniskirche zu Streitigkeiten zwischen zwei Personengruppen gekommen, teilte die Polizei mit.



