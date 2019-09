18-Jähriger bei Unfall schwer verletzt

Ein Krankenpfleger geht in einem Klinikum durch eine Glastür mit der Aufschrift „Notaufnahme“. Foto: Hauke-Christian Dittrich/Archivbild.

Oberbettingen Ein 18-Jähriger ist bei einem Verkehrsunfall nahe Oberbettingen (Landkreis Vulkaneifel) schwer verletzt worden. Der Mann war am Samstag in einer Kurve auf der nassen Fahrbahn ins Schleudern und auf die Gegenfahrbahn geraten, wie die Polizei am Sonntag berichtete.

