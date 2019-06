18-Jähriger gerät in Gegenverkehr: Mehrere Verletzte

Warndreieck mit dem Schriftzug „Unfall“ steht auf der Straße. Foto: Patrick Seeger/Archivbild.

Trier Ein 18 Jahre alter Autofahrer ist in der Ortsgemeinde Langsur in den Gegenverkehr geraten und hat einen Unfall mit mehreren Verletzten verursacht. Er habe am Mittwochnachmittag auf der B49 erst einen Anhänger gestreift und sei dann mit einen entgegenkommenden Lieferwagen zusammengestoßen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa