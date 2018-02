später lesen 18-Jähriger radelt mit gestohlenem Drahtesel zur Polizei FOTO: Stefan Puchner FOTO: Stefan Puchner Teilen

Ausgerechnet mit einem gestohlenen Rad ist ein 18-Jähriger zu einem Termin bei der Polizei in Betzdorf im Kreis Altenkirchen erschienen. Die Beamten seien dem jungen Mann während seines Besuchs am Freitag schnell auf die Schliche gekommen, wie die Polizeidienststelle am Sonntag mitteilte. Der 18-Jährige habe zugegeben, das Rad eine Woche zuvor unter einer Fußgängerbrücke gestohlen zu haben. Dazu habe er das Schloss mit einem Seitenschneider geöffnet. Die Polizisten wollen das Gefährt nun seinem Besitzer zurückgeben. dpa