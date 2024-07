Falscher Alarm 18-Jähriger verursacht Polizeieinsatz mit Softairwaffe

Ein 18-Jähriger hat im saarländischen Sulzbach mit einer Softairwaffe einen Polizeieinsatz nahe dreier Schulen ausgelöst. An den Schulen wurden zwischenzeitlich Vorsichtsmaßnahmen getroffen, wie die Polizei mitteilte. So seien Zugänge verschlossen worden und die Kinder sollten in den Schulen bleiben. Die Polizei hatte zuvor einen Zeugenhinweis über einen Mann mit einer Waffe erhalten. Kurz darauf traf die Polizei den 18-Jährigen an, der einen täuschend echt aussehenden Nachbau eines Sturmgewehrs bei sich trug. Mit der ab 14 Jahren erhältlichen Druckluftwaffe (Softair) wollte er den Angaben zufolge in einem angrenzenden Waldbereich schießen. Die Schulen erhielten daraufhin Entwarnung.