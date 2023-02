Verkehr : 180 Millionen für Autobahn-Projekte

Baufahrzeuge stehen am späten Abend auf einer Autobahn. Foto: Moritz Frankenberg/dpa/Symbolbild

Montabaur/Neunkirchen In diesem Jahr sollen rund 180 Millionen Euro in Autobahn-Bauprojekte in Rheinland-Pfalz und dem Saarland fließen. 135 Millionen Euro gehen in den Ausbau in Rheinland-Pfalz, für das Saarland sind 45 Millionen Euro eingeplant, wie die Niederlassung West der Autobahn GmbH des Bundes am Dienstag mitteilte.

In erster Linie gehe es bei den Arbeiten um Erneuerungen und Instandsetzungen von Brücken, hieß es.

Dazu gehören unter anderem die Ahrtalbrücke auf der Autobahn 61, die weitere Sanierung der Großtalbrücken Pfädchensgraben und Tiefenbachtal mit einem sechsstreifigen Ausbau, weiterer Streckenarbeit und schließlich einem Abbruch der Bestandsbauwerke. Weiter geht auch der Ersatzneubau der Grumbachtalbrücke auf der A 6. Auf der A 8 zwischen Neunkirchen-Oberstadt und dem Kreuz Neunkirchen ist ein Ausbau inklusive Ersatzneubau von neun Brücken geplant.

Länderübergreifend relevante Arbeiten laufen an der Salzbachtalbrücke auf der A 66 in Wiesbaden, der Rheinbrücke auf der A 643 in Schierstein sowie am Rüsselsheimer Dreieck (A 60/A 67).

Die Niederlassung West der Autobahn GmbH investiert 2023 insgesamt rund 360 Millionen Euro in über 200 Bauprojekte in Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland. In dem Gebiet liegen den Angaben zufolge rund 1600 Autobahn-Kilometer.

(dpa)