182 neue Corona-Fälle gemeldet: Inzidenz bei 109,2

Ein Abstrichstäbchen wird in einer ambulanten Corona-Test-Einrichtung gehalten. Foto: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Berlin/Saarbrücken Im Saarland sind innerhalb eines Tages weitere 182 Infektionen mit dem Coronavirus registriert worden. Das geht aus Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Sonntag (Stand 3.12 Uhr) hervor. Am Vortag waren es 167 neue Fälle.

Die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb einer Woche, stieg auf 109,2 nach 106,3 am Vortag. Am vergangenen Sonntag lag die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei 144,7.