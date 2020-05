1830 Kilometer Glasfaser für drei Landkreise

Mainz Die Landesregierung treibt den Glasfaserausbau in drei Landkreisen mit zusätzlichen Fördermitteln voran. Die Mittel für den Breitbandausbau in Trier-Saarburg, Bernkastel-Wittlich und Südliche Weinstraße werden um mehr als 4,3 Millionen Euro auf dann nahezu 16 Millionen Euro aufgestockt, wie das Innenministerium am Donnerstag mitteilte.



Zu diesen Landesfördermitteln kommen Bundesfördermittel und kommunale Anteile dazu.