später lesen 1860 München gastiert in Aufstiegs-Playoff in Saarbrücken Teilen

Twittern

Teilen



Im Kampf um den Aufstieg in die 3. Liga gastiert der TSV 1860 München heute zum Playoff-Hinspiel beim 1. FC Saarbrücken. Die „Löwen“ wollen sich dabei eine gute Ausgangsposition für das entscheidende Rückspiel drei Tage später im Grünwalder Stadion verschaffen. Vor einem Jahr waren die Sechziger nach dem K.o. in der Relegation aufgrund der Finanzen von der 2. Fußball-Bundesliga in die Regionalliga durchgereicht worden. Dort feierte der Traditionsclub die Meisterschaft. Gegen Saarbrücken fallen Timo Gebhart und Nicholas Helmbrecht verletzt aus. dpa