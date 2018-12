später lesen 19-Jähriger bei Glätteunfall schwer verletzt FOTO: Nicolas Armer FOTO: Nicolas Armer Teilen

Twittern

Teilen



Bei einem Glätteunfall auf einer Landstraße in der Nähe von Neuwied ist ein 19 Jahre alter Autofahrer schwer verletzt worden. Das teilte die Polizei mit. Der Teenager sei am Sonntagnachmittag mit seinem Fahrzeug in der Ortschaft Oberdreis auf winterglatter Fahrbahn ins Rutschen gekommen. dpa