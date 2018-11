später lesen 19-Jähriger dringt in Schlafsaal von Kindergruppe ein FOTO: Lino Mirgeler FOTO: Lino Mirgeler Teilen

Ein 19-jähriger Mann ist in der Nacht zum Samstag in den Schlafsaal einer Kinder- und Jugendgruppe in der rheinhessischen Kleinstadt Alzey eingedrungen. Er habe ein 13-jähriges Mädchen belästigt und geweckt, teilte die Polizei mit. dpa