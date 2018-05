später lesen 19-Jähriger erscheint unter Drogeneinfluss bei Polizei FOTO: Jens Wolf FOTO: Jens Wolf Teilen

Twittern

Teilen



Ausgerechnet unter Drogeneinfluss ist ein 19-Jähriger in einer Polizeiwache in Mainz erschienen. Der Mann aus Rheinhessen musste nach Angaben der Polizei vom Dienstag eine Aussage auf dem Revier machen. Sein Verhalten am Pfingstmontag sei allerdings auffällig gewesen. Deshalb sei er gefragt worden, ob er Drogen genommen habe. Der Verdacht der Polizei bestätigte sich, weshalb ein Arzt zusätzlich eine Blutprobe entnahm. Die Beamten nahmen dem 19-Jährigen die Fahrzeugschlüssel ab und verboten ihm die Weiterfahrt. Der Mann muss sich wegen Fahrens unter Einfluss von Rauschmitteln verantworten. dpa