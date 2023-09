Landkreis Kusel 19-Jähriger fährt gegen parkende Autos: Vier Verletzte

Der 19-Jährige war am frühen Sonntagmorgen auf der Bundesstraße 423 in Richtung Brücken unterwegs und geriet vermutlich durch einen Sekundenschlaf auf die linke Fahrbahnseite. Zunächst habe er einen am Fahrbahnrand geparkten Wagen touchiert und sei dann frontal in einen ebenfalls geparkten Wagen gefahren, so dass sein Auto zum Stillstand kam. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das geparkte Auto in eine angrenzende Mauer geschoben, die ebenfalls beschädigt wurde.