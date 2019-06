19-Jähriger nach Radtour vermisst

Mackenbach Ein 19-Jähriger, der wegen Autismus auf Medikamente angewiesen ist, wird seit Sonntag im Kreis Kaiserslautern vermisst. Der junge Mann hatte zusammen mit seiner Mutter eine Radtour unternommen und am Abend in Weilerbach eine Eisdiele besucht, berichtete ein Polizeisprecher am Montag.

Dort habe ihn vermutlich etwas aufgewühlt - er sei „zornig und aufgebracht“ zu seiner Mutter zurückgekehrt, auf sein schwarz-grünes Mountainbike gestiegen und weggefahren. Die Mutter sei ihm noch nachgefahren, habe ihn aber kurz vor Reichenbach-Steegen aus den Augen verloren.