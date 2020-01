19-Jähriger nach Schüssen aus Mehrfamilienhaus festgenommen

Das Blaulicht an einem Polizeiauto leuchtet. Foto: Patrick Pleul/dpa.

Mainz Nach Schüssen aus einem Mehrfamilienhaus in Mainz hat die Polizei einen 19-jährigen Mann festgenommen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, soll er am Montagabend zunächst gemeinsam mit einer Frau einen 18-Jährigen bedroht und sein Geld sowie das Handy gefordert haben.

Von dpa