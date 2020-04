19-Jähriger schläft im Wagen auf Seitenstreifen der Autobahn

Kusel Auf der A 62 kurz vor der Ausfahrt Kusel hat die Autobahnpolizei einen 19-Jährigen schlafend in seinem Auto auf dem Standstreifen gefunden. Der Wagen sei bei der Kontrolle in der Nacht zum Freitag unbeleuchtet gewesen und habe Unfallspuren an der gesamten linken Fahrzeugseite aufgewiesen, sagte ein Polizeisprecher.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa