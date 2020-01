19-Jähriger wird nach Arbeitsunfall in Worms notoperiert

Worms Ein 19-Jähriger ist nach einem Arbeitsunfall in einem Logistikunternehmen in Worms notoperiert worden. Der Mann wurde für etwa 20 Sekunden zwischen einer hydraulischen Laderampe und einem Sattelauflieger im Bauchbereich eingeklemmt, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

