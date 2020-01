19 Kinder in Schulbus bei Bremsmanöver leicht verletzt

Haßloch In einem Schulbus sind 19 Schüler und ein Lehrer in der Pfalz leicht verletzt worden. Ihr 57 Jahre alter Busfahrer hatte am Montag stark bremsen müssen, um nicht mit einem ihn knapp überholenden Auto zusammenzustoßen.

