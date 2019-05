1.FC Kaiserslautern: Beirat steht Investor positiv gegenüber

Der 1. FC Kaiserslautern hofft weiter auf die Unterstützung des Investors Flavio Becca. Am Donnerstag ebnete der Fußball-Drittligist den Weg für einen Einstieg des Luxemburgers als strategischer Partner. dpa

Der fünfköpfige Beirat der Kapitalgesellschaft, in dem es zuletzt immer wieder zu internen Streitigkeiten gekommen war, beauftragte die Geschäftsführung um Martin Bader und Michael Klatt, weitere Verhandlungen zu führen.

„Der Beirat und der Vorstand begrüßen diese Pläne über eine langfristig und nachhaltig angelegte Kooperation und sehen in der Zusammenarbeit mit Flavio Becca eine große Chance für den 1. FC Kaiserslautern, sowohl was die kurzfristige Absicherung der Lizenz, als auch was die zukünftige Entwicklung des FCK betrifft“, heißt es in einer Mitteilung der Lauterer. Zwei Fragen gilt es nun endgültig zu klären: Wie hoch ist das Investment und wie viel Einfluss fordert Becca, der bereits beim luxemburgischen Europa-League-Teilnehmer F91 Düdelingen Investor ist, im operativen Geschäft?

