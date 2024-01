2. Bundesliga 2:0 - FC St. Paulis Hürzeler muss den „Jungs ein Lob machen“

Am kommenden Samstag (20.30 Uhr/Sky) spielt St. Pauli bei Fortuna Düsseldorf. Trainer Hürzeler wird allerdings nicht am Seitenrand stehen. Er hatte sich nach einer Gelben Karte für Eric Smith (73.) beschwert und selbst die Gelbe Karte kassiert - die vierte in dieser Saison. „Natürlich tut mir das gegenüber der Mannschaft leid“, sagte Hürzeler. In Düsseldorf wird Co-Trainer Peter Nemeth am Seitenrand das Sagen haben.