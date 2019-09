2:1 gegen Mainz: Schalke springt auf Tabellenplatz zwei

Moussa Niakhate von Mainz und Schalkes Guido Burgstaller (r.) kämpfen um den Ball. Foto: David Inderlied.

Gelsenkirchen Der FC Schalke 04 hat zumindest für eine Nacht den zweiten Tabellenplatz der Fußball-Bundesliga erobert. Die Königsblauen gewannen am Freitagabend zum Auftakt des 5. Spieltages gegen den FSV Mainz 05 mit 2:1 (1:0) und überholten mit dem dritten Sieg in Folge den Revierrivalen Borussia Dortmund, der am Sonntag bei Eintracht Frankfurt antritt.

