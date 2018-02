später lesen 2:1 in Darmstadt: 1. FC Kaiserslautern gewinnt Kellerduell FOTO: Uwe Anspach FOTO: Uwe Anspach Teilen

Twittern

Teilen



Der 1. FC Kaiserslautern darf weiter auf den Klassenerhalt hoffen, der SV Darmstadt 98 kommt dem zweiten Abstieg nacheinander dagegen immer näher. In einem Wiederholungsspiel der 2. Fußball-Bundesliga gewann der Tabellenletzte aus der Pfalz am Mittwochabend mit 2:1 (1:0) beim Vorletzten und kam dadurch bis auf einen Punkt an die Lilien heran. dpa