später lesen 2,5 Millionen Euro: Ferienbezahlung für Vertretungslehrer FOTO: Armin Weigel FOTO: Armin Weigel Teilen

Twittern

Teilen



Die künftige Bezahlung aller Vertretungslehrer in Rheinland-Pfalz über die Sommerferien hinweg kostet das Land jährlich rund 2,5 Millionen Euro. Der Schritt schaffe mehr Planungssicherheit für diese Lehrer, sagte Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) am Donnerstag in Mainz. Zudem helfe er, dass Rheinland-Pfalz als Land attraktiv für Lehrkräfte bleibe. Die neue Regelung solle ab 2019 gelten für alle Lehrer, deren Vertrag vor dem 1. März abgeschlossen wurde und die bis zum Ende des Schuljahres unterrichten. dpa