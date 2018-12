später lesen 2,79 Promille: Autofahrerin will Alkohol kaufen FOTO: Friso Gentsch FOTO: Friso Gentsch Teilen

Mit 2,79 Promille Alkohol im Blut ist eine Autofahrerin am Sonntag in Neuwied am Rhein von der Polizei aufgegriffen worden. Zuvor hatte die 48-Jährige wohl noch in einer Tankstelle Alkohol gekauft, dort gleich einen Schluck getrunken und war dann weitergefahren. dpa