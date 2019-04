später lesen 20 000 Besucher am Karfreitag auf dem Nürburgring erwartet Teilen

Etwa 20 000 Autofans erwartet die Polizei am Karfreitag bei einem Treffen der Autoszene auf dem Nürburgring. Rund um die Rennstrecke, in Adenau und den umliegenden Orten, werde es voraussichtlich zu Staus und Verkehrsbehinderungen kommen, teilten die Betreiber der Rennstrecke in Nürburg mit. dpa