20-Jährige fährt mit Auto gegen Baum und wird eingeklemmt

Ein Krankenwagen fährt mit Blaulicht über eine Straße. Foto: Hendrik Schmidt/zb/dpa/Archivbild.

Marzhausen Bei einem Unfall im Westerwald ist eine 20-jährige Autofahrerin in ihrem Wagen eingeklemmt und verletzt worden. Die junge Frau war am frühen Montagmorgen nahe Marzhausen aus zunächst ungeklärter Ursache von der Bundesstraße 414 abgekommen und gegen einen Baum geprallt, wie ein Polizeisprecher in Hachenburg mitteilte.



