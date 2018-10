später lesen 20-Jährige flüchtet vor eigenem Lebensgefährten Teilen

Eine 20-Jährige ist in Neustadt an der Weinstraße vor ihrem Lebensgefährten zu einem Nachbarn geflüchtet. Die Folge war ein Einsatz einer Spezialeinheit der Polizei. Die Frau gab am Mittwochabend an, der 33-jährige Lebensgefährte habe sie geohrfeigt, an den Haaren gepackt, durch die Wohnung geschleift und eine Schusswaffe besessen, wie die Polizei am Donnerstag berichtete. dpa