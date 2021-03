20-Jähriger bedroht Nachbarn mit Machete und demoliert Autos

Cochem Ein mit einer Machete, einer Eisenstange und einem Messer bewaffneter Mann hat am Sonntagabend in Cochem (Landkreis Cochem-Zell) seine Nachbarn bedroht und danach neun Autos und einen Roller beschädigt.

Der junge Mann gab nach der Festnahmen an, dass er eine Bombe in seiner Wohnung scharfgemacht habe, widerrief seine Aussage aber später. Vorsorglich räumte die Polizei das Mehrfamilienhaus und durchsuchte seine Wohnung, es konnte aber nichts Verdächtiges gefunden werden. Nach Angaben der Polizei wurde der Mann wegen Bedrohung, Sachbeschädigungen und Vortäuschen einer Straftat angezeigt. Er wurde in eine Klinik gebracht.