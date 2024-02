Koblenz 20-Jähriger gerät unter Karnevalswagen und stirbt

Tragisches Ende des Karnevalsumzugs in St. Goarshausen: Ein 20-jähriger Mann ist am Samstagnachmittag unter einen fahrenden Karnevalswagen geraten und hat tödliche Verletzungen erlitten. Es sei noch zu früh, etwas zum Unfallhergang zu sagen, sagte ein Sprecher der Polizei in Koblenz am Sonntag. Die Untersuchungen dauerten noch an und Zeugen würden vernommen. Mutmaßungen, dass der Hänger des Karnevalswagens umgekippt sei, sind dem Sprecher zufolge nicht zutreffend.